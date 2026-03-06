La Finlandia sta considerando la revoca del divieto delle armi nucleari

HQ

Il governo finlandese prevede di rimuovere il divieto vecchio di decenni sull'ospitare armi nucleari, una decisione che permetterebbe loro di entrare sul territorio finlandese in tempo di guerra. Il Ministro della Difesa Antti Hakkanen ha dichiarato che il cambiamento aiuterebbe la Finlandia a partecipare pienamente alla strategia di deterrenza della NATO.

La restrizione deriva dal Nuclear Energy Act del 1987, che vieta l'importazione, la produzione, il possesso e la detonazione di esplosivi nucleari. La Finlandia è entrata nella NATO nel 2023 dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022, ponendo fine a decenni di neutralità militare.

La proposta ora passerà al parlamento, dove la coalizione di governo detiene la maggioranza. La Finlandia condivide un confine di 1.340 chilometri con la Russia e ha già firmato un patto di difesa con gli Stati Uniti nel 2024 che consente l'accesso a 15 siti militari finlandesi...