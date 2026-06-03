La Finlandia sta facendo progressi significativi nella lotta contro il suicidio

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La Finlandia spesso è in cima alle liste dei paesi con le persone più felici al mondo, ma per molto tempo è stata anche in cima a una lista molto più cupa: quella dei tassi di suicidio. Naturalmente, il paese ha voluto affrontare questa questione, e ora SR riporta di essere sulla strada giusta.

Negli ultimi 35 anni, i tassi di suicidio si sono dimezzati, passando da 1.500 finlandesi all'anno a 750. Una delle misure più importanti è stata rendere più facile e accettabile per le persone parlare dei propri problemi, ma anche il calo del consumo di alcol è citato come fattore contributivo.