HQ

Il Manchester City non si è fermato agli acquisti, e nelle ultime ore è stato annunciato che James Trafford sta rinnovando per il "citizens ". Questo portiere di 22 anni ha firmato per il Manchester City nel 2015, quando aveva 12 anni. Quando è entrato a far parte della squadra senior, è stato immediatamente prestato all'Accrington Stanley e al Bolton Wanderers. È stato venduto al Burnley per 15 milioni di sterline nel luglio 2023, ma ora è tornato al Manchester City, ora per 27 milioni di sterline, con un contratto quinquennale.

"Ho sempre creduto che un giorno sarei tornato e ho lavorato duramente per raggiungere questo momento", ha detto Trafford, entusiasta di essere in squadra dopo non aver mai fatto una sola presenza nel suo primo periodo al club, guardando da lontano come hanno vinto Premier League e Champions League.

La firma significa anche che Pep Guardiola batte un nuovo record come primo allenatore il cui club ha speso oltre 2 miliardi di euro in acquisti, secondo Transfermarket (tramite TalkSport). Si tratta di circa 1,73 miliardi di sterline spesi da quando Guardiola è passato al Manchester City nel luglio 2016.

È, di gran lunga, l'allenatore il cui club ha speso più soldi nella storia. Seguito da Diego Simeone dell'Atlético de Madrid (1,31 miliardi di euro), ma l'argentino è stato allenatore dell'Atleti per altri cinque anni, dal 2011. Di questi, il giocatore più costoso acquistato dal City è stato Jack Grealish, 117,5 milioni di euro.