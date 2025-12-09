La First Lady francese Brigitte Macron affronta reazioni negative dopo aver definito le manifestanti femministe "sporche stronze"

HQ

La First Lady francese Brigitte Macron è stata criticata dopo che è emerso un video in cui si riferisce alle attiviste femministe come "sporche stronze" dietro le quinte di un teatro a Parigi.

Le dichiarazioni sono state pronunciate domenica al teatro Folies Bergère, dove Macron ha assistito a uno spettacolo del comico Ary Abittan, accompagnato dalla figlia Tiphaine Auzière.

Abittan, accusato di stupro nel 2021, ha affrontato proteste da parte di attiviste femministe la sera precedente, con il collettivo #NousToutes che ha interrotto il suo spettacolo indossando maschere con il suo volto con la parola "stupratore" e intonando accuse.

"Se ci sono delle stronza sporche, le cacceremo fuori"

Nel video pubblicato dalla rivista francese Public, Abittan ha espresso di essere "spaventato" dalle proteste, e Macron ha riso prima di dire: "Se ci sono delle stronze sporche, le cacciamo via."

I commenti suscitarono critiche immediate. L'attrice francese Judith Godrèche ha scritto su Instagram: "Sono una stronza sporca anch'io. E io sostengo tutti gli altri." L'eurodeputata Manon Aubry di La France Insoumise ha condannato le dichiarazioni sui social media, mentre la leader dei Verdi Marine Tondelier le ha definite "gravemente offensive" su BFM-TV, aggiungendo che "una First Lady non dovrebbe dire una cosa del genere."