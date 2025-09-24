La flottiglia di Gaza di Greta Thunberg colpita dagli Abba

HQ

La flottiglia di Gaza di Greta Thunberg è stata al centro dell'attenzione per un bel po' di tempo. Ora, lo ha fatto di nuovo. Questa volta, dopo essersi imbattuto in un nuovo ostacolo al largo della Grecia: gli Abba. "Lay All Your Love On Me" della pop band svedese Abba (un possibile cenno alla nazionalità di Greta Thunberg) è risuonata a tutto volume negli altoparlanti di diverse navi della flottiglia. "Stiamo assistendo a queste operazioni psicologiche in prima persona, in questo momento, ma non ci lasceremo intimidire", Ha dichiarato la Global Sumud Flotilla in un comunicato. Poi, Yasemin Acar, un membro della flottiglia, ha detto in un video: "Stanno disturbando la nostra radio. Non sappiamo da dove provenga, dal suono, ma altre navi stanno vivendo la stessa cosa". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!