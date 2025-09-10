La flottiglia di Gaza di Greta Thunberg dice di essere stata colpita da un secondo drone

HQ

Ieri, la flottiglia ha affermato che una delle loro barche chiave è stata colpita da un drone, provocando un incendio sul ponte principale. Ora, la flottiglia ha detto che una delle sue barche è stata colpita da un drone mentre era attraccata in un porto tunisino, il secondo incidente di questo tipo. Le autorità tunisine hanno precedentemente respinto le notizie di un precedente attacco, pur rimanendo in silenzio su quest'ultima affermazione. Gli organizzatori hanno accusato Israele di essere dietro l'attacco, anche se non è stata data alcuna conferma ufficiale. La nave coinvolta ha subito danni visibili da incendio, ma tutti i passeggeri e l'equipaggio sono rimasti illesi. La flottiglia, sostenuta da attivisti internazionali, insiste che continuerà la sua missione di fornire aiuti a Gaza nonostante le ripetute battute d'arresto. Naturalmente, se siete interessati, potete approfondire i dettagli attraverso il seguente link. Go!