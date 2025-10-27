La folle Tesla Roadster sarà mostrata prima della fine dell'anno

HQ

Sono passati diversi anni da quando Tesla ha mostrato per la prima volta la nuova Roadster, che sostiene sarà una delle auto di serie più veloci al mondo, ma da allora è rimasta in silenzio. Dopo il flop con il Cybertruck, ci sono state voci secondo cui la Roadster potrebbe essere fuori produzione, ma non è così. Tesla ha ora annunciato tramite il capo designer Franz von Holzhausen nel suo podcast che sarà mostrato prima della fine dell'anno, di nuovo, e poi rilasciato sul mercato tra due anni.

"La Roadster sarà un'auto straordinaria che guarda ai limiti della fisica. Siamo davvero arrivati a un punto in cui raggiungeremo lo standard che ci siamo prefissati".

