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La formazione completa delle 16 partite della Esports Nations Cup è stata confermata
L'evento principale si terrà dal 2 al 29 novembre in Arabia Saudita.
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Sebbene l'attenzione immediata per molti sarà rivolta alla Coppa del Mondo di Esports in estate, la Coppa delle Nazioni Esports si terrà più avanti nell'anno, a novembre, con quest'ultimo festival che sarà un torneo nazionale in cui i paesi invieranno rappresentanti per competere in una serie di diversi videogiochi.
A tal fine, la Esports Foundation ha ora confermato le 16 partite che saranno presentate all'Esports Nations Cup, con questi titoli che saranno sotto i riflettori per un periodo durante le tre settimane in cui il festival si svolgerà dal 2 al 29 novembre.
La formazione completa della Esports Nations Cup è disponibile qui sotto.
- Apex Legends
- Scacchi
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- EA Sports FC (apparentemente 27?)
- Fatal Fury: La città dei lupi
- Onore dei Re
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG: Campi di battaglia
- PUBG Mobile
- Rainbow Six: Siege X
- Rocket League
- Street Fighter 6
- Trackmania
- Valorant
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