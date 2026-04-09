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La formazione completa delle 16 partite della Esports Nations Cup è stata confermata

L'evento principale si terrà dal 2 al 29 novembre in Arabia Saudita.

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Sebbene l'attenzione immediata per molti sarà rivolta alla Coppa del Mondo di Esports in estate, la Coppa delle Nazioni Esports si terrà più avanti nell'anno, a novembre, con quest'ultimo festival che sarà un torneo nazionale in cui i paesi invieranno rappresentanti per competere in una serie di diversi videogiochi.

A tal fine, la Esports Foundation ha ora confermato le 16 partite che saranno presentate all'Esports Nations Cup, con questi titoli che saranno sotto i riflettori per un periodo durante le tre settimane in cui il festival si svolgerà dal 2 al 29 novembre.

La formazione completa della Esports Nations Cup è disponibile qui sotto.


  • Apex Legends

  • Scacchi

  • Counter-Strike 2

  • Dota 2

  • EA Sports FC (apparentemente 27?)

  • Fatal Fury: La città dei lupi

  • Onore dei Re

  • League of Legends

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • PUBG: Campi di battaglia

  • PUBG Mobile

  • Rainbow Six: Siege X

  • Rocket League

  • Street Fighter 6

  • Trackmania

  • Valorant

Quali giochi siete più entusiasti di vedere ospitare azioni competitive?

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