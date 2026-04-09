La formazione completa delle 16 partite della Esports Nations Cup è stata confermata

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Sebbene l'attenzione immediata per molti sarà rivolta alla Coppa del Mondo di Esports in estate, la Coppa delle Nazioni Esports si terrà più avanti nell'anno, a novembre, con quest'ultimo festival che sarà un torneo nazionale in cui i paesi invieranno rappresentanti per competere in una serie di diversi videogiochi.

A tal fine, la Esports Foundation ha ora confermato le 16 partite che saranno presentate all'Esports Nations Cup, con questi titoli che saranno sotto i riflettori per un periodo durante le tre settimane in cui il festival si svolgerà dal 2 al 29 novembre.

La formazione completa della Esports Nations Cup è disponibile qui sotto.



Apex Legends



Scacchi



Counter-Strike 2



Dota 2



EA Sports FC (apparentemente 27?)



Fatal Fury: La città dei lupi



Onore dei Re



League of Legends



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG: Campi di battaglia



PUBG Mobile



Rainbow Six: Siege X



Rocket League



Street Fighter 6



Trackmania



Valorant



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