La Formula 1 annuncia miglioramenti per aumentare la sicurezza ed evitare incidenti come quelli di Oliver Bearman

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FIA, i Team Principals e i CEO dei produttori di unità di potenza hanno concordato una serie di modifiche al regolamento della Formula 1, che entreranno in vigore a partire dal Gran Premio di Miami, dal 1° al 3 maggio. Questi avranno l'obiettivo di alleviare alcune delle critiche dei piloti dopo le prime tre gare grazie alla nuova divisione 50/50 di energia tra combustione interna ed elettricità.

Alcuni hanno detto che i nuovi motori significano che i guidatori debbano concentrarsi maggiormente sulla gestione strategica delle nuove fonti di potenza (passando dalla modalità turbo e sorpasso a sorpasso) piuttosto che sulle tradizionali abilità di guida, e che i scatti di accelerazione quando si passa all'elettrica aumentano il rischio di incidenti... e nell'ultima gara prima di questa mini-break ad aprile, Oliver Bearman ebbe una caduta.

Queste regole mirano principalmente a migliorare la sicurezza, includendo un sistema per rilevare auto con accelerazioni anormalmente basse e limitare la potenza massima disponibile tramite la modalità Boost in condizioni di gara, per limitare differenze di prestazioni improvvise:

Qualificazioni - performance promozionale

Modifiche ai parametri di gestione energetica, inclusa una riduzione della ricarica massima consentita da 8MJ a 7MJ, miravano a ridurre la raccolta eccessiva e a incoraggiare una guida più costante a tutto soffiare. Questa modifica mira a ridurre la durata massima del superclip a circa due-quattro secondi per giro.

La potenza massima del superclip è aumentata a 350 kW, che in precedenza era di 250 kW, riducendo ulteriormente il tempo di ricarica e il carico di lavoro del conducente sulla gestione dell'energia. Questo sarà applicato anche in condizioni di gara.

Il numero di eventi in cui possono applicarsi limiti energetici alternativi più bassi è stato aumentato da otto a dodici gare, permettendo un maggiore adattamento alle caratteristiche del circuito.

Gara - miglioramento della sicurezza e costanza delle prestazioni

La potenza massima disponibile tramite il Boost in condizioni di gara è ora limitata a +150 kW (o il livello di potenza attuale dell'auto all'attivazione se superiore), limitando improvvisi differenze di prestazioni.

Il dispiegamento della MGU-K è mantenuto a 350 kW nelle zone chiave di accelerazione (dall'uscita di curva al punto di frenata, incluse le zone di sorpasso), ma sarà limitato a 250 kW in altre parti del giro.

Queste misure sono progettate per ridurre le velocità di chiusura eccessiva mantenendo al contempo le opportunità di sorpasso e le caratteristiche di prestazione complessive.

Partenze della gara - meccanismi di sicurezza rafforzati

È stato sviluppato un nuovo sistema di 'rilevamento di avviamento a bassa potenza', capace di identificare auto con accelerazione anormalmente bassa poco dopo il rilascio della frizione.

In tali casi, verrà attivato un dispiegamento automatico del MGU-K per garantire un livello minimo di accelerazione e mitigare i rischi legati all'avviamento senza introdurre alcun vantaggio sportivo.

Viene introdotto un sistema di allarme visivo associato, che attiva le luci lampeggianti (posteriori e laterali) sulle auto interessate per avvisare i conducenti che seguono.

È stato inoltre implementato un reset del contatore di energia all'inizio del giro di formazione per correggere un'incoerenza di sistema precedentemente identificata.

Condizioni di bagnato - miglioramento della sicurezza e della visibilità

Le temperature della copertura degli pneumatici intermedi sono state aumentate a seguito del feedback del pilota, al fine di migliorare l'aderenza iniziale e le prestazioni degli pneumatici in condizioni di bagnata.

Il dispiegamento massimo dell'ERS sarà ridotto, limitando la coppia e migliorando il controllo dell'auto in condizioni di bassa aderenza.

I sistemi di illuminazione posteriore sono stati semplificati, con segnali visivi più chiari e coerenti per migliorare la visibilità e i tempi di reazione per i conducenti che seguono in condizioni avverse.

Questi sono gli ultimi cambiamenti annunciati da FIA e Formula 1, che saranno attuati al Gran Premio di Miami dal 1° al 3 maggio, se approvati dal FIA World Motor Sport Council. Cosa ne pensi di questi cambiamenti?