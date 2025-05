La Formula 1 compie oggi 75 anni: Splendide immagini a colori del Gran Premio di Gran Bretagna del 1950

HQ

La Formula 1 festeggia 75 anni nel 2025. I festeggiamenti si susseguono tutto l'anno, dal Live Event di Londra dello scorso febbraio, all'uscita del film di F1 del prossimo giugno con Brad Pitt. E oggi, 13 maggio, ricorre la data ufficiale dell'anniversario: esattamente 75 anni fa, il 13 maggio 1950, si svolgeva la prima gara di Formula Uno sul circuito di Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna.

Mentre i piloti di Formula Uno, con le monoposto rese popolari dopo la seconda guerra mondiale, iniziarono prima (la prima gara con il regolamento della Formula Uno fu il Gran Premio di Torino nel 1946), il primo Campionato del Mondo ufficiale per piloti si svolse nel 1950, e quella è la data ampiamente riconosciuta come il Gran Premio e la stagione inaugurale di Formula 1.

La Formula 1 festeggia il suo 75° anniversario

Per celebrare l'occasione, sul sito ufficiale della Formula 1 sono state diffuse immagini inedite di quel primo Gran Premio di Silverstone (vinto da Giuseppe Farina) restaurate e colorate, utilizzando software di intelligenza artificiale, immagini di riferimento e tecniche di pittura manuale, un processo "certosino" per dare nuova vita a scene che si sono svolte 75 anni fa.

Il filmato di tre minuti può essere scaricato gratuitamente qui.

Inoltre, un video su YouTube trasmetterà 24 ore delle gare più iconiche del passato.

<social>https://www.youtube.com/live/KS0r7_7cFDI</social>

"Oggi è un giorno in cui possiamo rendere omaggio a coloro che sono venuti prima di noi: piloti, ingegneri, proprietari di team e, naturalmente, i nostri fan, senza i quali non saremmo nella posizione in cui siamo oggi. Per 75 anni abbiamo innovato e guidato il mondo in avanti, entusiasmando i nostri fan con imprese di resistenza e velocità umane che continuano a stupire. Auguri per i prossimi 75 anni e oltre per questo incredibile sport. Avanti Tutta!", ha dichiarato Stefano Domenicali, CEO di Formula 1.