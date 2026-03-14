La Formula 1 conferma che il GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita sono stati cancellati e non saranno sostituiti

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La Formula 1 ha confermato ciò che tutti già sapevano: i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita non si terranno ad aprile. La Formula 1 ha confermato che sono state considerate diverse alternative, ma è stato deciso che quei Gran Premi non saranno sostituiti, il che significa che, dopo il Gran Premio del Giappone del 29 marzo, ci sarà una pausa di cinque settimane fino al Gran Premio di Miami del 3 maggio, e che la stagione 2026 sarà due gare più breve, 22 Gran Premi in totale.

Ovviamente, anche le gare di Formula 2, Formula 3 e F1 Academy saranno cancellate. Il Gran Premio del Qatar e di Abu Dhabi, previsto per novembre e dicembre, resta in calendario al momento, in attesa di vedere come continuerà la guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran.

Il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: "Sebbene questa sia stata una decisione difficile da prendere, purtroppo è quella giusta in questa fase considerando la situazione attuale in Medio Oriente", ringraziando la FIA e i loro promotori per il loro "sostegno e totale comprensione".

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha aggiunto che "la FIA metterà sempre la sicurezza e il benessere della nostra comunità e dei nostri colleghi al primo posto", e che "continuerà a sperare in calma, sicurezza e un rapido ritorno alla stabilità nella regione, e i miei pensieri restano con tutti coloro che sono stati colpiti da questi recenti eventi". con piani di ritorno in Bahrain e Arabia Saudita quando le circostanze lo permetteranno.