La Formula 1 e Lego hanno collaborato per costruire la parata dei piloti del Gran Premio di Miami

Prima di ogni Gran Premio del calendario di Formula 1, c'è una cosiddetta parata dei piloti, in cui ognuno dei 20 piloti viaggia intorno alla pista, saluta i fan e di solito il tutto mentre guida in un'elegante e classica auto scoperta. Per il Gran Premio di Miami di quest'anno, non è stato proprio così, perché nell'ambito della partnership in corso con Lego, i due si sono uniti per cementare la consueta tradizione.

La parata ha visto i 20 piloti salire a bordo di 10 repliche di auto Lego F1, dove un pilota si è messo al volante mentre un altro si è seduto dietro di loro come copilota. Ognuna delle auto è stata realizzata per rappresentare ciascuna delle squadre e sono persino partite in una sorta di gara con le squadre che si azzuffavano e si combattevano, e allo stesso tempo danneggiavano persino i modelli.

Da allora Lego ha notato che ogni auto pesava circa 1.500 kg ed era costruita con oltre 400.000 mattoncini, pur essendo in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h. Hanno persino usato pneumatici Pirelli F1 veri e autentici.

Non è chiaro se prima o poi rivedremo queste auto in azione, ma il direttore commerciale della F1, Emily Prazer, ha anticipato quanto segue:

"Essendo uno sport sinonimo di innovazione e superamento dei limiti, è stato incredibile vedere un'altra novità per il nostro sport mentre le grandi costruzioni si facevano strada in pista nelle mani dei migliori piloti del mondo. La nostra partnership con LEGO Group ci consente di infondere molto divertimento nell'esperienza del Grand Prix e di coinvolgere un nuovo pubblico, e non vediamo l'ora di vedere cos'altro possiamo sognare insieme".

Se non hai visto il Gran Premio di Miami, assicurati di controllare i risultati qui.

