La Formula 1 fissa la scadenza di settembre per decidere se la stagione terminerà in Europa invece che in Medio Oriente

HQ

La Formula 1 ha dovuto cancellare due gare in primavera, in Bahrain e in Arabia Saudita, entrambe ad aprile, a causa della guerra in Medio Oriente che ancora non ha una fine in vista. Ora, durante la pausa estiva, la stagione di Formula 1 riprenderà il 23 agosto nei Paesi Bassi e continuerà in Europa (Italia, Spagna), ma prevede tre gare in Medio Oriente: Qatar il 29 novembre e Abu Dhabi, la finale di stagione, il 6 dicembre.

Il Gran Premio del Bahrain è già stato confermato per lo spostamento in Malesia, il 4 ottobre, e la FIA ha fissato una scadenza a metà settembre per decidere dove concludere la stagione. Se nulla cambia, è probabile che le gare in Qatar e Abu Dhabi vengano cancellate e si terranno invece in Europa.

"Per noi, oggi sono confermate le gare in Qatar e Abu Dhabi. Ma, naturalmente, se la situazione non sarà più chiara, come crediamo debba essere, prima di metà settembre, prenderemo la decisione", ha detto Stefano Domenicali, CEO della Formula 1.

Ha anche confermato che l'Europa è l'unico posto dove possono andare. Il circuito di Imola in Italia è considerato come opzione, così come Portimao in Portogallo, ma finora non è stato deciso nulla.