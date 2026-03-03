La Formula 1 monitora il conflitto in Medio Oriente, ma ancora nessuna decisione su Bahrain e GP saudita

HQ

Il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran sta influenzando il mondo dello sport, con partite annullate e atleti che non possono lasciare i paesi a causa dello spazio aereo chiuso, ma si fa sentire soprattutto nel motorsport, in particolare in Formula 1. La stagione 2026 inizierà il prossimo fine settimana in Australia, e la maggior parte delle squadre che viaggiano dall'Europa dovrà trovare rotte alternative di volo, anche se non ci sono segnali che il Gran Premio sia a rischio.

La vera sfida arriverà il mese prossimo, quando saranno programmate due gare in Bahrain (12 aprile) e a Jeddah, Arabia Saudita (19 aprile). Non è ancora stata presa una decisione sul riprogrammare queste gare, ma finora, dopo tre giorni di conflitti attivi e attacchi aerei, inclusi missili che colpirono l'ambasciata USA a Riyadh, la pressione per prendere una decisione potrebbe avere gravi implicazioni finanziarie se i paesi mediorientali venissero esclusi dalla stagione di Formula 1.

Alcuni dei maggiori investitori in Formula 1 provengono dal Medio Oriente, con il fondo sovrano bahrain che possiede McLaren Racing, il Qatar che investe nel team Audi F1 e la società energetica saudita Aramco, colpita dagli scioperi iraniani, sponsor del team Aston Martin F1.

FIA e F1 "monitorano da vicino la situazione", ma ancora nessuna decisione

"Siamo in stretto contatto con i nostri club membri, i promotori del campionato, le squadre e i colleghi sul campo mentre monitoriamo gli sviluppi con attenzione e responsabilità", ha dichiarato l'emirato Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA (tramite Reuters). "La sicurezza e il benessere guideranno le nostre decisioni mentre valutiamo i prossimi eventi previsti per il Campionato Mondiale FIA di Endurance e il Campionato Mondiale FIA di Formula Uno." La direzione della F1 ha solo dichiarato di monitorare la situazione.

È stato riportato nelle ultime ore che il circuito di Imola in Italia e Portimao in Portogallo potrebbero essere utilizzati come alternative per Bahrain e Arabia Saudita per il Gran Premio di aprile, almeno secondo El Partidazo. Non è stata presa una decisione, ma è stato riportato che non dovrebbe essere presa all'ultimo minuto a causa dell'alto costo e della logistica complicata della preparazione di una gara di F1.