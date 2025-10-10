La Formula 1 si rivolge ai giovani con una serie in cui un popolare YouTuber impara a guidare

HQ

Dopo i successi della serie Netflix Drive to Survive e del film F1, la Formula 1 trova nuovi modi per raggiungere un nuovo pubblico, in particolare i più giovani che potrebbero non essere così interessati a un film di Brad Pitt, ma hanno trascorso tutto il loro tempo libero su YouTube e altre piattaforme. Per questo motivo, la Formula 1 trasmetterà una serie YouTube in quattro parti, chiamata Passenger Princess, con protagonista la popolare youbuer Amelia Dimoldenberg.

Dimoldenberg, youtuber britannico di 31 anni, ha creato Chicken Shop Date, uno show di interviste ambientato come un primo appuntamento in un negozio di polli, che va avanti da oltre dieci anni, con 112 episodi dal 2014, e ha attirato 3,2 milioni di abbonati su YouTube. Il pilota della McLaren Lando Norris è apparso in un episodio nel 2024.

Ora, Dimoldenberg reciterà in Passenger Princess, una serie in cui imparerà a guidare con l'aiuto dei piloti di F1 George Russell, Oscar Piastri, Oliver Bearman e Carlos Sainz. "Anche se non so guidare. Sono entusiasta di mettere a frutto le mie consolidate capacità di passeggero e di intervistatore", ha dichiarato Dimoldenberg all'annuncio della serie su YouTube, che è stata girata a Spa-Francorchamps, durante il GP del Belgio 2025.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer di F1, ha spiegato che "Questa collaborazione con Dimz Inc. segna l'ultima partnership della Formula 1 per coinvolgere la sua demografia di giovani fan in rapida crescita. Passenger Princess combinerà l'arguzia e il fascino di Amelia con il dramma e l'eccitazione della Formula 1 in uno dei circuiti più iconici di questo sport".

Il primo episodio di Passenger Princess sarà presentato in anteprima il 15 ottobre sul canale YouTube di Dimoldenberg. Guarderai?