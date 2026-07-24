La Formula 1 sta considerando di aggiungere un ulteriore Gran Premio quest'anno in Malesia

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La stagione di Formula 1 è stata interrotta quest'anno: il Gran Premio d'Ungheria di questo fine settimana sarà l'undicesima gara dell'anno, fissando il punto esatto a metà della gara prima della pausa estiva di quattro settimane (il prossimo GP, il GP d'Olanda, sarà il 23 agosto). La stagione sarà di 22 gare, dopo che due gare in Bahrain e Arabia Saudita durante la primavera sono state cancellate.

Tuttavia, ci sono state molte voci sull'aggiunta di almeno una gara in più quest'anno per compensare le sconfitte. E secondo Sky Sports, la Malesia ora sembra candidata per ospitare un ulteriore Grand Prix quest'anno.

Il piano originale della Formula 1 era annunciare che il Gran Premio del Bahrain sarebbe tornato in calendario all'inizio di ottobre, ma la guerra in Medio Oriente non è stata risolta. In effetti, ora si stanno rendendo conto che le ultime due gare del calendario, in Qatar il 29 novembre e ad Abu Dhabi il 6 dicembre, potrebbero non potersi tenere affatto.

Data la situazione, la F1 sta valutando di inserire la Malesia nel calendario il 4 ottobre, tra il Gran Premio dell'Azerbaigian il 26 settembre e il Gran Premio di Singapore l'11 ottobre. La Formula 1 non è tornata in Malesia dal 2017, poiché era una delle località più difficili a causa del caldo e dell'umidità. Altre opzioni per concludere la stagione potrebbero essere Portogallo e Turchia, ma le temperature più fredde in autunno in Europa potrebbero rendere difficile ospitare le gare lì.