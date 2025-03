La Formula 1 sta valutando la creazione di un circuito cittadino a Bangkok per il 2028

HQ

La Thailandia potrebbe essere la prossima grande destinazione della Formula 1. Dopo l'inclusione di Madrid nella stagione 2026, il prossimo nuovo Paese ad ospitare un Gran Premio potrebbe essere la Thailandia: Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha incontrato questa settimana il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra per studiare la possibilità di un nuovo Gran Premio a Bangkok, che potrebbe entrare a far parte del calendario nel 2028, se uno studio di fattibilità lo riterrà opportuno.

In questo modo, la Formula 1 potrebbe raggiungere la Thailandia per la prima volta, rafforzando la propria posizione nella regione Asia-Pacifico, una mossa strategica che potrebbe avvantaggiare entrambe le parti. La Thailandia ospita già una gara annuale di MotoGP nel circuito di Buriram, a nord della Thailandia, ma per la Formula 1 potrebbe trasformarsi in un circuito cittadino a Bangkok, tramite Motorsport.

Domenicali ha detto di essere felice di incontrare il primo ministro thailandese e il suo team per discutere "i loro impressionanti piani per ospitare una gara a Bangkok". "Non vedo l'ora di continuare le nostre discussioni nelle settimane e nei mesi a venire". Domenicali, che rimarrà come CEO di F1 per almeno altri cinque anni, supervisionerà la creazione di questo potenziale nuovo Gran Premio di Formula 1, che estenderebbe la loro presenza nella regione Asia-Pacifico: attualmente hanno 4 delle 24 gare annuali nel continente.