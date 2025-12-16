La Formula 1 torna in Portogallo nel 2027 e 2028: nuovo Gran Premio annunciato al Portimão

HQ

La Formula 1 tornerà in Portogallo nel 2027 e nel 2028. Martedì è stato annunciato che è stato raggiunto un accordo con il governo portoghese, promotore del Gran Premio del Portogallo e della Formula 1, per un ritorno al Portimão, un circuito che ha avuto un ruolo chiave nelle stagioni segnate dalla pandemia di Covid-19 (2020 e 2021).

Il Circuito Internazionale dell'Algarve, inaugurato per la prima volta nel 2008, non era inizialmente presente nel calendario ufficiale di Formula 1 di quell'anno, ma fu scelto come sostituto di altre gare cancellate a causa della pandemia, tenutasi per la prima volta nell'ottobre 2020 e nuovamente nel 2021. Piloti e tifosi sono stati soddisfatti del circuito collinare (definito una "montagna russa"), in particolare Lewis Hamilton, che ha ottenuto la sua 92ª vittoria in un Gran Premio nel 2020, superando il precedente record di Michael Scumacher per il maggior numero di vittorie in F1. Hamilton ha vinto di nuovo nel 2021.

Il Portogallo vanta una ricca storia con la Formula 1, con la prima gara di auto sportive risalente al 1951 e la prima gara di Formula 1 nel 1958. Il Portogallo ha organizzato un Gran Premio tra il 1984 e il 1996 all'Autódromo do Estoril, dove Ayrton Senna ha celebremente vinto la sua prima gara nel 1985, ma il Portogallo è rimasto senza un Gran Premio dal 1996, ad eccezione dei due anni "pandemici".

"L'interesse e la domanda per ospitare un Gran Premio di Formula 1 sono i più alti di sempre, quindi vorrei ringraziare il Primo Ministro, Luís Montenegro, il Ministro dell'Economia e della Coesione Territoriale del Portogallo, Manuel Castro Almeida, il Segretario di Stato per il Turismo, il Commercio e i Servizi, Pedro Machado, Presidente di Turismo de Portugal, Carlos Abade, Presidente dell'Ente Turistico dell'Algarve, André Gomes e il CEO e Presidente del Circuito Internazionale dell'Algarve, Jaime Costa, per il loro sostegno nel riportare la F1 in Portogallo", ha dichiarato Stefano Domenicali, CEO della Formula 1.

La Formula 1 torna in Portogallo nel 2027 e nel 2028, date ancora da determinare.