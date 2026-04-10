La Formula 2 modifica il calendario per compensare le gare annullate in Medio Oriente

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La Formula 2, secondo livello del campionato FIA monoposto, principale centro di riferimento della Formula 1, si adatta alle decisioni prese dalla FIA riguardo alla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita, che erano state fissate per aprile prima di essere cancellate a causa della guerra in Medio Oriente. La stagione 2026 di Formula 2 comprende 14 fine settimana, che si svolgono durante la maggior parte dei weekend di F1.

La stagione di Formula 1 2026 è stata ridotta da 24 a 22 fine settimana. La stagione di Formula 2 non dovrà essere accorciata, poiché la FIA ha deciso di spostare queste due gare in Medio Oriente ai prossimi due spazi disponibili nel calendario di F1: il Gran Premio di Miami il 3 maggio e il Gran Premio del Canada il 24 maggio, rendendola la prima gare di Formula 2 in Nord America.

La stagione 2026 di Formula 2 è iniziata in Australia lo scorso marzo, con Joshua Dürksen di Invicta, Noel León di Campos e Alex Dunne di Rodin Motorsport sul podio.

La mossa nel calendario F2 significa che Colton Herta, che ha lasciato l'IndyCar in questa stagione per unirsi alla Formula 2, con la speranza di entrare presto in Formula 1 (è anche il pilota di riserva della Cadillac), non potrà partecipare alla 500 Miglia di Indianapolis del 12 maggio, a cui si prevedeva sarebbe stato invitato.