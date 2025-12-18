La formula vincente di Keighley ha regalato un altro record ai Game Awards

HQ

Ci siamo abituati a riportare ogni anno nuovi record per Geoff Keighley e i suoi The Game Awards, ma a un certo punto si raggiungerà un picco. Detto ciò, possiamo confermare che non accadrà nel 2025.

Tramite Bluesky, un Keighley apparentemente orgoglioso (che è sia produttore che conduttore dello show) ha annunciato che ci sono stati ben l'11% di spettatori in più rispetto all'anno record del 2024 e un totale di oltre 171 milioni di dirette in diretta. Va notato che i The Game Awards di quest'anno sono stati trasmessi anche su Amazon Prime, i cui dati di ascolto non sono inclusi qui, quindi il risultato effettivo è ancora più alto.

I Game Awards torneranno di nuovo l'anno prossimo, e dato che Keighley sembra aver trovato la formula vincente, non dovremmo aspettarci troppi cambiamenti - se non forse altri e più annunci più grandi, dato che è davvero una piattaforma incredibile per chiunque voglia raggiungere un vasto pubblico con il proprio messaggio.

Sei stato uno di quelli che hanno seguito l'evento e cosa ne hai pensato dell'edizione di quest'anno?