La frana di Giava Occidentale in Indonesia lascia almeno 17 morti

HQ

Almeno 17 persone sono morte dopo che una frana ha colpito la provincia di Giava Occidentale in Indonesia nel fine settimana, con decine ancora disperse, secondo l'agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri.

La frana ha colpito il villaggio di Pasir Langu nella regione di Bandung Barat nelle prime ore di sabato, dopo forti piogge iniziate il giorno precedente. Il villaggio, situato in una zona collinare a circa 100 chilometri a sud-est di Giacarta, ha visto più di 30 case sepolte sotto fango e detriti.

Le autorità hanno dichiarato che 73 persone sono ancora disperse mentre continuano le operazioni di ricerca e soccorso. Gli sforzi sono stati ostacolati dalla pioggia continua, dal terreno instabile e dall'accesso limitato all'area interessata, rendendo difficile l'accesso di macchinari pesanti al sito. In alcune aree, i soccorritori si affidano a droni e ricerche manuali.

Il capo della marina indonesiana, Muhammad Ali, ha dichiarato che tra i rimasti intrappolati erano 23 ufficiali della marina. Gli agenti stavano partecipando all'addestramento della pattuglia di frontiera al momento della frana. Il maltempo ha finora impedito il pieno dispiegamento delle risorse di soccorso.

Il disastro avviene in un periodo di condizioni meteorologiche estreme in tutta l'Indonesia. Negli ultimi giorni, inondazioni improvvise hanno colpito diverse regioni, tra cui Giava Occidentale e Jakarta, costringendo i residenti a evacuare. La frana segue le inondazioni mortali e le frane a Sumatra di due mesi fa, che hanno causato la morte di più di 1.200 persone e lo sfollato oltre un milione di persone.