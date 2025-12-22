La Francia affretta il bilancio d'emergenza prima di Natale per evitare la chiusura del governo dopo il fallimento dei negoziati

HQ

Il governo francese sta spingendo una legislazione di bilancio d'emergenza in parlamento per mantenere lo stato operativo fino al nuovo anno, dopo che lo stallo politico ha bloccato i colloqui sul bilancio 2026.

Venerdì i legislatori non sono riusciti a raggiungere un accordo su un disegno di legge completo sul bilancio, costringendo il governo di minoranza del primo ministro Sébastien Lecornu a cercare una misura temporanea che permetta di continuare la spesa pubblica, la riscossione delle tasse e i debiti a gennaio. Senza la legislazione, la Francia rischia una parziale chiusura del governo all'inizio dell'anno.

La portavoce del governo, Maud Brégeon, ha detto che la legge d'emergenza è stata pensata per guadagnare tempo per le negoziazioni finali, sottolineando che non è un sostituto di un bilancio completo. Il presidente Emmanuel Macron ha condiviso questa visione, affermando che un budget adeguato deve essere adottato il più rapidamente possibile a gennaio.

Si prevede che il Parlamento approverà la misura di rollover martedì, una mossa attentamente seguita da investitori e agenzie di rating creditizio. La Francia attualmente gestisce il più alto deficit di bilancio della zona euro, esercitando ulteriore pressione sul governo affinché ristabilisca la stabilità fiscale.

Lecornu ha limitato margine di manovra in un parlamento profondamente diviso, dove le dispute di bilancio hanno già fatto cadere tre governi da quando Macron ha perso la maggioranza in elezioni anticipate lo scorso anno. Sebbene alcuni legislatori abbiano sollecitato il primo ministro a usare poteri costituzionali speciali per imporre un compromesso, farlo potrebbe scatenare una mozione di sfiducia.

La Francia ha utilizzato una legge di bilancio d'emergenza simile lo scorso anno, estendendo l'autorità di spesa fino all'approvazione di un bilancio completo a febbraio, un ritardo che il governo ha dichiarato essere costato allo stato circa 12 miliardi di euro.