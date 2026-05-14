La Francia annuncia la rosa per i Mondiali: senza Camavinga, Chevalier e Kolo Muani
Mbappé, Dembélé, Doué e Olise, nella rosa francese per la Coppa del Mondo 2026.
La Francia ha annunciato la lista finale per la Coppa del Mondo 2026, con 26 giocatori. La Francia punta a raggiungere la terza finale consecutiva e ha una lista di stelle che include il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, la stella emergente Desiré Doué, Michael Olise o Ryan Cherki, che debuttano con i 'Bleus' dopo una stagione eccezionale con il Manchester City.
Tuttavia, ci sono state alcune assenze degne di nota, tra cui Eduardo Camavigna del Real Madrid, ancora punito dall'errore nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, e Randal Kolo Muani del Tottenham, con Deschamps che preferisce chiamare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Un'altra assenza degna di nota è il portiere del PSG, Lucas Chevalier, che ha perso importanza con il club ed è ancora infortunato.
La rosa della Francia per la Coppa del Mondo 2026
Portieri
- Mike Maignan
- Brice Samba
- Robin Risse
Difensori
- Jules Koundé
- Lucas Digne
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Malo Gusto
- Ibrahima Konaté
- Théo Hernandez
- Lucas Hernandez
- Maxence Lacroix
Centrocampisti
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Manu Koné
- Warren Zaïre-Emery
- N'Golo Kanté
Attaccanti
- Kylian Mbappé
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Michael Olise
- Rayan Cherki
- Maghnes Akliouche
- Marco Thuram
- Bradley Barcola
- Jean-Philippe Mateta
La Francia è stata uno dei primi paesi ad annunciare la propria rosa per i Mondiali, ma altri paesi potrebbero aspettare la fine delle loro leghe nazionali. In ogni caso, c'è ancora tempo per apportare modifiche nel caso in cui uno di loro si infortunasse, ma solo rispetto alla lista preliminare già presentata alla FIFA (e al suo segreto).