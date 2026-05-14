La Francia annuncia la rosa per i Mondiali: senza Camavinga, Chevalier e Kolo Muani

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La Francia ha annunciato la lista finale per la Coppa del Mondo 2026, con 26 giocatori. La Francia punta a raggiungere la terza finale consecutiva e ha una lista di stelle che include il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, la stella emergente Desiré Doué, Michael Olise o Ryan Cherki, che debuttano con i 'Bleus' dopo una stagione eccezionale con il Manchester City.

Tuttavia, ci sono state alcune assenze degne di nota, tra cui Eduardo Camavigna del Real Madrid, ancora punito dall'errore nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, e Randal Kolo Muani del Tottenham, con Deschamps che preferisce chiamare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Un'altra assenza degna di nota è il portiere del PSG, Lucas Chevalier, che ha perso importanza con il club ed è ancora infortunato.

La rosa della Francia per la Coppa del Mondo 2026

Portieri



Mike Maignan



Brice Samba



Robin Risse



Difensori



Jules Koundé



Lucas Digne



William Saliba



Dayot Upamecano



Malo Gusto



Ibrahima Konaté



Théo Hernandez



Lucas Hernandez



Maxence Lacroix



Centrocampisti



Aurélien Tchouaméni



Adrien Rabiot



Manu Koné



Warren Zaïre-Emery



N'Golo Kanté



Attaccanti



Kylian Mbappé



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Michael Olise



Rayan Cherki



Maghnes Akliouche



Marco Thuram



Bradley Barcola



Jean-Philippe Mateta



La Francia è stata uno dei primi paesi ad annunciare la propria rosa per i Mondiali, ma altri paesi potrebbero aspettare la fine delle loro leghe nazionali. In ogni caso, c'è ancora tempo per apportare modifiche nel caso in cui uno di loro si infortunasse, ma solo rispetto alla lista preliminare già presentata alla FIFA (e al suo segreto).