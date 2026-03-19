La Francia chiama la sua prossima portaerei "France Libre "

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Mercoledì, Emmanuel Macron ha visitato il cantiere del Gruppo Navale a Indre, dove si sta formando la prossima portaerei francese. Se ne andò dopo aver annunciato il suo nome: France Libre , dopo il movimento di resistenza della Seconda Guerra Mondiale che continuò a combattere quando il resto del paese si era fermato. La scelta non è sottile, e non è destinata a esserlo.

La nave è un vero pezzo di equipaggiamento. Lungo 310 metri, alimentato da due reattori nucleari e progettato per trasportare sia caccia che tecnologia avanzata di droni, sarà la più grande nave da guerra mai costruita in Europa. I lavori di costruzione sono in corso. Le prove in mare sono previste per il 2036, con la portaerei che diventerà pienamente operativa nel 2038, quando la Charles de Gaulle, attuale nave ammiraglia francese, dovrebbe ritirarsi dopo quasi quattro decenni di servizio.

Come riportato da Reuters: "I nostri mari e oceani sono nuovi luoghi di conflitto contemporaneo. Gli ultimi giorni lo hanno confermato, e il futuro lo confermerà ulteriormente," afferma Emmanuel Macron, presidente francese.

France Libre // Shutterstock

Il programma ha un costo di 10,2 miliardi di euro e il contesto strategico gli conferisce un peso oltre i numeri. Con Donald Trump che spinge gli alleati della NATO ad assumersi una maggiore parte del loro carico di difesa, la Francia si sta posizionando come spina dorsale della capacità militare europea. È l'unico paese dell'UE ad avere armi nucleari, e uno dei soli due al mondo insieme agli Stati Uniti con una portaerei a propulsione nucleare.

Washington gestisce undici. La Cina ne ha tre. L'Europa, per ora, ha la Francia. E la Francia si sta assicurando che questo abbia un valore.