La Francia compie passi verso la legalizzazione dell'eutanasia

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La questione dell'eutanasia attiva è da tempo molto controversa, con forti argomentazioni sia a favore che contro. Ora, però, la Francia sta facendo un passo verso (grazie Nyheter24) permettere agli individui di decidere da soli quando è il momento di porre fine alla propria vita, attraverso una proposta proposta dal presidente Emmanuel Macron.

L'idea è che gli adulti in possesso di sanità mentale e che soffrono di condizioni potenzialmente letali che causano dolore insopportabile dovrebbero poter ricevere una sostanza letale, che la persona può poi scegliere di assumere autonomamente (o con assistenza). Tuttavia, chi soffre di malattie psichiatriche o neurodegenerative è escluso.

La Svizzera ha da tempo una legislazione su questo tema, ma Belgio, Paesi Bassi e Spagna hanno regole simili ancora oggi.