La Francia conferma le intercettazioni dei droni in vista del cessate il fuoco tra Israele e Iran

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . La Francia ha confermato che le sue forze armate hanno intercettato diversi droni iraniani contro Israele pochi giorni prima del raggiungimento di un cessate il fuoco, ha detto il ministro della Difesa del paese Sebastien Lecornu nella tarda serata di mercoledì.

"Posso confermare che l'esercito francese ha intercettato meno di 10 droni negli ultimi giorni durante le diverse operazioni militari condotte dalla Repubblica islamica dell'Iran contro Israele, sia con sistemi terra-aria che tramite i nostri caccia Rafale".

Il ministro della Difesa francese ha dichiarato che l'operazione ha coinvolto sia sistemi di terra che aerei da combattimento, segnando un raro esempio di intervento militare francese nella regione. Il conflitto, che si è rapidamente intensificato, ha visto l'uso diffuso di missili e droni da entrambe le parti. Sebastien Lecornu, ministro della Difesa, durante una riunione dei ministri della Difesa dell'UE presso il palazzo del Consiglio dell'UE a Bruxelles, in Belgio, il 15 novembre 2022 // Depositphotos