La Francia dispiegarà quasi una dozzina di navi da guerra in Medio Oriente, considera Hormuz una missione di scorta

Macron afferma che le forze navali sosterranno gli alleati e proteggeranno le rotte di navigazione.

La Francia dispiegarà quasi una dozzina di navi navali nel Mediterraneo e nel Mar Rosso mentre le tensioni aumentano in Medio Oriente, ha dichiarato lunedì il presidente Emmanuel Macron. Il dispiegamento include la portaerei francese Charles de Gaulle e fa parte di uno sforzo difensivo per supportare gli alleati e proteggere le rotte marittime.

Durante una visita a Cipro, Macron ha detto che la Francia potrebbe anche partecipare a una missione per scortare navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz una volta che le condizioni lo permetteranno. L'obiettivo sarebbe salvaguardare il trasporto globale e riaprire gradualmente il principale corridoio energetico qualora i combattimenti interrompessero il traffico.

La Francia prevede inoltre di rafforzare l'operazione navale UE Operazione Aspides, lanciata per proteggere le navi dagli attacchi di gruppi allineati all'Iran. Macron ha detto che i dispiegamenti erano pensati per rimanere strettamente difensivi, garantendo al contempo la libertà di navigazione e la stabilità regionale.

Come afferma Macron sui social media:

Macron // Shutterstock

