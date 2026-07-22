La Francia è l'ultimo paese ad approvare il divieto dei social media per i minori

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Recentemente, abbiamo visto vari paesi nel mondo implementare o esplorare piani per vietare i social media ai minori. Finora, questa lista ha incluso Regno Unito, Canada, Malesia, Norvegia, Austria, Spagna, Australia e Germania, anche se molte di queste caratteristiche restrittive risultano inefficaci e non raggiungono il loro scopo previsto.

Tuttavia, ora un'altra nazione si è unita a questo carro, dato che la Francia presto implementerà un divieto sui social media per tutti i minori di 15 anni, secondo BBC News. Il divieto è già stato approvato dal parlamento del paese e si prevede entrerà in vigore a gennaio 2027.

Per quanto riguarda il funzionamento, come nella maggior parte delle altre regioni, chi desidera utilizzare le piattaforme social media dovrà verificare la propria età, in questo caso utilizzando strumenti approvati dall'ente regolatore francese della privacy. Tipicamente, queste includono scansioni facciali o scansioni d'identità, ma per gli adulti con un'impronta digitale che mostra chiaramente la loro età, questa prova rilevante è spesso sufficiente.

Il divieto sarà introdotto in due fasi, la prima avverrà a settembre, quando i minori di 15 anni non potranno più aprire i conti e sarà necessaria la verifica dell'età per tutti i nuovi account. Successivamente, il divieto di gennaio 2027 entrerà in vigore su tutti gli account esistenti, il che significa che i minori di 15 anni che attualmente possiedono account social saranno bloccati fuori.