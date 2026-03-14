La Francia è stata incoronata al Sei Nazioni all'ultimo secondo, un dolore per l'Irlanda

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Pochi avrebbero potuto prevedere quanto sarebbe stata folle l'ultima serata del Sei Nazioni, e come la Francia fosse passata dall'aspirare al Grande Slam (vincendo ogni partita del torneo di rugby) a febbraio, a essere sull'orlo dell'eliminazione... con l'Irlanda che osservava ansiosamente. Avevano bisogno di un miracolo dai vicini... e ora hanno un altro motivo per odiare gli inglesi.

La sconfitta per 43-21 dell'Irlanda contro la Scozia in precedenza aveva dato speranza all'Irlanda per un titolo inaspettato all'ultimo momento, che sarebbe il loro settimo in totale, il primo dal 2024. Bastava che l'Inghilterra sconfiggesse la Francia... e la partita fu 44-46 per l'Inghilterra letteralmente negli ultimi secondi. Ma l'Inghilterra ha concesso un calcio di punizione e, con il tempo trascorso, Thomas Ramos (il miglior calciatore del rugby secondo alcuni esperti) non ha sbagliato, per un 48-46 che ha garantito alla Francia il secondo titolo consecutivo.

Tabellone finale del Sei Nazioni 2026: