La Francia inizia la difesa del Sei Nazioni 2026 con una sconfitta schiacciante sull'Irlanda: elenco completo delle partite
Elenco completo delle partite del Sei Nazioni tra il 5 febbraio e il 14 marzo.
La Francia ha battuto l'Irlanda 36-14, iniziando la difesa del Sei Nazioni al Stade de France di Parigi, nella competizione di rugby tra Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia e Galles.
Il Sei Nazioni 2026 continuerà sabato 7 febbraio con la partita tra Italia e Scozia (15:10 CET, 14:10 GMT) allo Stadio Olimpico di Roma, e Inghilterra vs. Galles (17:40 CET, 16:40 GMT) allo stadio di Twickenham di Londra. Saranno seguite altre quattro giornate:
Secondo turno
- Sabato 14 febbraio: Irlanda vs Italia (14:10 GMT)
- Sabato 14 febbraio: Scozia vs Inghilterra (16:40 GMT)
- Domenica 15 febbraio: Galles vs Francia (15:10 GMT)
Terzo Round
- Sabato 21 febbraio: Inghilterra vs Irlanda (14:10 GMT)
- Sabato 21 febbraio: Galles vs Scozia (16:40 GMT)
- Domenica 22 febbraio: Francia vs Italia (15:10 GMT)
Round 4
- Venerdì 6 marzo: Irlanda vs Galles (20:10 GMT)
- Sabato 7 marzo: Scozia vs Francia (14:10 GMT)
- Sabato 7 marzo: Italia vs Inghilterra (16:40 GMT)
Round 5
- Sabato 14 marzo: Irlanda vs Scozia (14:10 GMT)
- Sabato 14 marzo: Galles vs Italia (16:40 GMT)
- Sabato 14 marzo: Francia vs Inghilterra (20:10 GMT)
