La Francia inizia la difesa del Sei Nazioni 2026 con una sconfitta schiacciante sull'Irlanda: elenco completo delle partite

Elenco completo delle partite del Sei Nazioni tra il 5 febbraio e il 14 marzo.

La Francia ha battuto l'Irlanda 36-14, iniziando la difesa del Sei Nazioni al Stade de France di Parigi, nella competizione di rugby tra Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia e Galles.

Il Sei Nazioni 2026 continuerà sabato 7 febbraio con la partita tra Italia e Scozia (15:10 CET, 14:10 GMT) allo Stadio Olimpico di Roma, e Inghilterra vs. Galles (17:40 CET, 16:40 GMT) allo stadio di Twickenham di Londra. Saranno seguite altre quattro giornate:

Secondo turno


  • Sabato 14 febbraio: Irlanda vs Italia (14:10 GMT)

  • Sabato 14 febbraio: Scozia vs Inghilterra (16:40 GMT)

  • Domenica 15 febbraio: Galles vs Francia (15:10 GMT)

Terzo Round


  • Sabato 21 febbraio: Inghilterra vs Irlanda (14:10 GMT)

  • Sabato 21 febbraio: Galles vs Scozia (16:40 GMT)

  • Domenica 22 febbraio: Francia vs Italia (15:10 GMT)

Round 4


  • Venerdì 6 marzo: Irlanda vs Galles (20:10 GMT)

  • Sabato 7 marzo: Scozia vs Francia (14:10 GMT)

  • Sabato 7 marzo: Italia vs Inghilterra (16:40 GMT)

Round 5


  • Sabato 14 marzo: Irlanda vs Scozia (14:10 GMT)

  • Sabato 14 marzo: Galles vs Italia (16:40 GMT)

  • Sabato 14 marzo: Francia vs Inghilterra (20:10 GMT)

Seguirai il Campionato delle Sei Nazioni nel 2026?

