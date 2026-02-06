La Francia inizia la difesa del Sei Nazioni 2026 con una sconfitta schiacciante sull'Irlanda: elenco completo delle partite

HQ

La Francia ha battuto l'Irlanda 36-14, iniziando la difesa del Sei Nazioni al Stade de France di Parigi, nella competizione di rugby tra Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia e Galles.

Il Sei Nazioni 2026 continuerà sabato 7 febbraio con la partita tra Italia e Scozia (15:10 CET, 14:10 GMT) allo Stadio Olimpico di Roma, e Inghilterra vs. Galles (17:40 CET, 16:40 GMT) allo stadio di Twickenham di Londra. Saranno seguite altre quattro giornate:

Secondo turno



Sabato 14 febbraio: Irlanda vs Italia (14:10 GMT)



Sabato 14 febbraio: Scozia vs Inghilterra (16:40 GMT)



Domenica 15 febbraio: Galles vs Francia (15:10 GMT)



Terzo Round



Sabato 21 febbraio: Inghilterra vs Irlanda (14:10 GMT)



Sabato 21 febbraio: Galles vs Scozia (16:40 GMT)



Domenica 22 febbraio: Francia vs Italia (15:10 GMT)



Round 4



Venerdì 6 marzo: Irlanda vs Galles (20:10 GMT)



Sabato 7 marzo: Scozia vs Francia (14:10 GMT)



Sabato 7 marzo: Italia vs Inghilterra (16:40 GMT)



Round 5



Sabato 14 marzo: Irlanda vs Scozia (14:10 GMT)



Sabato 14 marzo: Galles vs Italia (16:40 GMT)



Sabato 14 marzo: Francia vs Inghilterra (20:10 GMT)



