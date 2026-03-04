La Francia invia una portaerei nel Mediterraneo

HQ

La Francia dispiegarà la portaerei nucleare Charles de Gaulle e il suo gruppo d'attacco nel Mediterraneo mentre il conflitto si intensifica in Medio Oriente, ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. Con lo Stretto di Hormuz chiuso e il Canale di Suez e il Mar Rosso in minaccia, Macron ha sottolineato la necessità di proteggere gli interessi economici francesi e garantire la libertà di navigazione per il commercio globale.

Il gruppo portaerei comprende le fregate francesi L'Amiral Ronarc'h, Alsazia, Chevalier Paul, il petroliere Jacques Chevallier e il cacciatorpediniere italiano Andrea Doria. Il gruppo aereo a bordo include tipicamente jet Rafale, E-2C Hawkeye ed elicotteri. Ulteriori risorse di difesa aerea e fregate saranno inviate a Cipro dopo i recenti attacchi nella regione.

Macron ha sottolineato la costruzione di una coalizione per unire le risorse militari e garantire le rotte marittime essenziali per l'economia globale. Le forze francesi, già attive in Medio Oriente, hanno intercettato droni per proteggere lo spazio aereo alleato, mentre il ridispiegamento della portaerei dal Baltico e dall'Atlantico settentrionale sottolinea l'impegno della Francia a stabilizzare la regione in un contesto di crescenti interruzioni di petrolio, gas e commercio...