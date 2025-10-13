La Francia pareggia 2-2 e ritarda la qualificazione ai Mondiali: deciderà contro l'Ucraina il 13 novembre

HQ

La Francia sperava di confermare il biglietto per la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate sconfiggendo l'unico rivale nel Gruppo D, l'Ucraina, e continuare la sua serie perfetta di partite nella fase a gironi delle qualificazioni. Tuttavia, il pareggio contro l'Islanda di lunedì, 2-2, e la vittoria dell'Ucraina sull'Azerbaigian, 2-1, lasciano il girone ancora irrisolto, in attesa della prossima e ultima pausa internazionale dell'anno a novembre.

In particolare, una partita tra Francia e Ucraina il 13 novembre (20:45) dovrebbe rivelarsi decisiva, anche se non è l'ultima partita della fase a gironi. Non ci dovrebbe essere motivo di preoccuparsi, dato che l'Ucraina dovrebbe vincere quella partita e poi ottenere almeno un pareggio contro l'Islanda, e la Francia dovrebbe perdere entrambe le partite per perdere il primo posto, che garantisce l'accesso diretto alla Coppa del Mondo, senza andare agli spareggi.

Qualificazioni Mondiali Gruppo D



Francia: 10 punti (6 GD)

Ucraina: 7 punti (1 GD)

Islanda: 4 punti (2 GD)

Azerbaigian: 1 punti (-9 GD)



Si tratta, comunque, di un sorteggio deludente per la squadra che aspirava a raggiungere la finale per la terza Coppa del Mondo consecutiva, dopo aver vinto nel 2018 e perso nel 2022 ai rigori. Kylian Mbappé, per un infortunio alla caviglia rimediato a Madrid, ha saltato questa partita (è stato confermato per la prossima partita del Real Madrid contro il Getafe di domenica).

Sei entusiasta per la Coppa del Mondo 2026 della prossima estate? Pensi che la Francia possa sollevarlo di nuovo come commiato per l'allenatore Didier Deschamps?