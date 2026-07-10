La Francia prolunga una stragrande striscia a eliminazione diretta ai Mondiali con i gol di Mbappé e Dembélé

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La Francia è la prima squadra a qualificarsi per i Mondiali 2026, dominando una partita contro il Marocco che si è decisa in sei minuti nel secondo tempo, dai migliori marcatori francesi: Kylian Mbappé (ottavo gol ai Mondiali, nonostante un rigore sbagliato) e Ousmane Dembélé (quinto gol nella competizione).

Questa è ora la terza semifinale consecutiva per la Francia, dopo aver vinto nel 2018 e perso la finale nel 2022, e aver raggiunto anche i quarti di finale nel 2014. Da quel 1-0 contro la Germania nel 2014, sono imbattuti in ogni finale di Coppa del Mondo (considerando che il 2022 è terminato 3-3 e si è deciso ai rigori).

Una serie incredibile, che non è stata eguagliata in altre competizioni (hanno perso 5-4 contro la Spagna nella semifinale della Nations League 2024/25), e 2-1 contro la Spagna nelle semifinali di UEFA Euro 2024. La Francia arriverà in finale? Spagna o Belgio attenderanno la semifinale di martedì 14 luglio.