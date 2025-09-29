La Francia rafforza il sostegno alla sicurezza dei droni per la Danimarca alla luce dei recenti eventi

HQ

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Ora, la Francia sta rafforzando le difese della Danimarca in vista dei vertici europei di questa settimana inviando un elicottero militare Fennec, così come un team di 35 persone che gestiranno gli aspetti del lavoro anti-drone. Macron su X: "Ho appena incontrato il primo ministro danese, Mette Frederiksen. Le ho espresso la piena solidarietà della Francia alla Danimarca a seguito delle ripetute intrusioni di droni non identificati che hanno colpito le operazioni dell'aeroporto di Copenaghen. La Francia è pronta a fornire il suo sostegno alla Danimarca per valutare la situazione e contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!