La Francia rafforzerà il suo arsenale NUCLEARE con altri alleati europei: questi sono i paesi coinvolti

La Francia amplierà il suo arsenale nucleare e approfondirà la cooperazione con Germania, Polonia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Svezia, ha annunciato lunedì il presidente Emmanuel Macron. Parlando da una base sottomarina in Bretagna, Macron ha illustrato una nuova dottrina di "deterrenza avanzata" che potrebbe permettere alle forze aeree strategiche francesi di essere schierate più in profondità in Europa.

Macron ha detto che le decisioni sugli attacchi nucleari sarebbero rimaste esclusivamente del presidente francese, ma ha confermato che la Francia aumenterà il suo arsenale oltre le attuali 290 testate stimate. Ha aggiunto che il coordinamento rimarrà trasparente con i partner della NATO e complementare alla missione nucleare dell'alleanza, mentre i paesi europei rivalutano la loro postura di sicurezza...

Come ha dichiarato oggi su X:

Siamo forti. Siamo uniti. Lasciamo che siamo liberi.

Dobbiamo ripensare la nostra strategia di deterrenza nel cuore del continente europeo, nel pieno rispetto della nostra sovranità, con l'istituzione graduale di quella che chiamerò una deterrenza avanzata.

La Francia aumenterà il numero di testate nucleari nel suo arsenale.

Per essere liberi, bisogna essere temuti. Per essere temuti, bisogna essere potenti.

Discorso sulla deterrenza nucleare della Francia.

Dirigiti alla base di Île Longue per incontrare le donne e gli uomini che assicurano, quotidianamente, la permanenza e l'eccellenza operativa della nostra deterrenza nucleare.