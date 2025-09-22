La Francia riconosce formalmente lo Stato di Palestina

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Francia ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina durante una riunione delle Nazioni Unite. L'annuncio, guidato dal presidente Emmanuel Macron, arriva mentre Israele continua le sue operazioni militari e rifiuta la creazione di uno Stato palestinese. Il riconoscimento è in gran parte diplomatico, con l'obiettivo di sostenere gli sforzi di pace a lungo termine e spingere per le riforme e le condizioni del cessate il fuoco, anche se sono improbabili cambiamenti immediati sul terreno. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!