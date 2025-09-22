Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

La Francia riconosce formalmente lo Stato di Palestina

"Dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina".

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Francia ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina durante una riunione delle Nazioni Unite. L'annuncio, guidato dal presidente Emmanuel Macron, arriva mentre Israele continua le sue operazioni militari e rifiuta la creazione di uno Stato palestinese. Il riconoscimento è in gran parte diplomatico, con l'obiettivo di sostenere gli sforzi di pace a lungo termine e spingere per le riforme e le condizioni del cessate il fuoco, anche se sono improbabili cambiamenti immediati sul terreno. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

La Francia riconosce formalmente lo Stato di Palestina
Parigi, FRANCIA - 12 maggio 2021: Il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa nel cortile dell'Eliseo con il presidente dell'Argentina // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoIsraelePalestinaFrancia


Caricamento del prossimo contenuto