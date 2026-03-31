La Francia seguirà stasera la partita Spagna vs. Egitto: potrebbe tornare in cima alla classifica FIFA

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Le amichevoli di stasera hanno poco significato se non come prove generali per i Mondiali del prossimo giugno, ma la Francia, che ha già giocato e vinto le sue due amichevoli questo mese (2-1 contro il Brasile, 3-1 contro la Colombia), seguirà da vicino la partita di stasera tra Spagna ed Egitto, poiché un inciampo per gli spagnoli significherebbe che la Francia li supererebbe nella classifica FIFA.

Come sottolineato da RMCSport, se la Spagna non vincesse stasera contro l'Egitto, perderebbe abbastanza punti da scendere al secondo posto nella classifica FIFA, con la Francia di nuovo in cima per la prima volta dal 2018. Un pareggio significherebbe una perdita di 2,73 punti, mentre una sconfitta significherebbe una perdita di 7,73 punti, il che potrebbe farli scendere al secondo o addirittura terzo posto dietro l'Argentina.

Classifica FIFA al 31 marzo 2026 (prima delle partite)



Spagna 1879,12

Francia 1877,32

Argentina 1873.96

Inghilterra 1832.62

Portogallo 1759.61



Quindi, se la Spagna non vince stasera, la Francia diventerebbe leader della classifica FIFA prima della Coppa del Mondo. Non che importi molto, ma è un segno di fiducia nell'entrare nella competizione, soprattutto perché dominano il grande favorito e attuale campione europeo. Pensi che la Francia raggiungerà la finale per la terza edizione consecutiva?