La Francia sonda sospetti voli di droni sopra una base di sottomarini nucleari

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Francia ha aperto un'indagine dopo che droni sospetti sono stati avvistati sopra la base dei sottomarini nucleari di Ile Longue sulla costa atlantica giovedì sera, hanno detto i procuratori.

Le segnalazioni di sorvoli sono iniziate intorno alle 19:00 e sono proseguite fino all'inizio di venerdì, con la maggior parte degli avvistamenti nelle prime ore. Le autorità hanno negato le accuse secondo cui i gendarmi avessero sparato contro i droni, ma hanno affermato che sono state adottate misure precauzionali.

Il procuratore che guida il caso ha detto che gli investigatori stanno ancora verificando le informazioni, osservando che alcune versioni potrebbero essere inaffidabili mentre altre appaiono più credibili. "Alcuni rapporti possono essere completamente fantasiosi, altri molto più seri."

La struttura ospita i sottomarini francesi a propulsione nucleare, ciascuno armato di missili balistici. Incursioni di droni di origine sconosciuta hanno inquietato diversi paesi europei negli ultimi mesi, con funzionari dell'UE che li definiscono una forma di guerra ibrida.