HQ

Le ultime notizie sulla Francia . Per affrontare l'aggravarsi della crisi del debito francese, il primo ministro François Bayrou ha proposto di eliminare due festività nazionali (il lunedì di Pasqua e il Giorno della Vittoria) come parte del piano di bilancio del prossimo anno.

Il primo ministro François Bayrou, il primo ministro centrista, ha dichiarato: "L'intera nazione deve lavorare di più affinché l'attività del paese nel suo complesso aumenti e la situazione della Francia migliori. Tutti dovranno contribuire allo sforzo".

La proposta, tuttavia, ha suscitato feroci critiche da tutto lo spettro politico. "Cancellare due vacanze è un attacco diretto alla nostra storia, alle nostre radici e alla Francia che lavora", ha detto Jordan Bardella. "Nessun deputato del RN accetterà una misura che equivale a una provocazione".

Con i leader dell'opposizione che lo denunciano come un attacco ai lavoratori e alla memoria nazionale, il primo ministro François Bayrou insiste sul fatto che il paese deve "lavorare di più" per prevenire il collasso economico, ma senza la maggioranza in parlamento, il futuro del piano rimane incerto.