La Francia travolge il Galles nel Sei Nazioni e punta al Grande Slam di rugby

La Francia ha sconfitto il Galles 54-12 nel secondo turno del Sei Nazioni.

La Francia continua la difesa del Sei Nazioni 2026 con un'altra pesante sconfitta, una vittoria per 54-12 contro il Galles giocata a Cardiff nel secondo turno del torneo, dopo la vittoria per 36-14 contro l'Irlanda al primo turno del campionato di rugby.

La Francia vuole non solo ripetere il titolo, ma anche conquistare un Grande Slam, il che significa vincere ogni partita contro i rivali nel torneo. È realizzabile, dato il loro status di grandi favoriti. La Francia ci è riuscita per l'ultima volta nel 2022, ma il tecnico francese Fabien Galthié crede che ci siano cose che possono migliorare nelle prossime partite contro Italia, Scozia e Inghilterra.

Prossime fasi del Sei Nazioni:

Terzo Round


  • Sabato 21 febbraio: Inghilterra vs Irlanda (14:10 GMT)

  • Sabato 21 febbraio: Galles vs Scozia (16:40 GMT)

  • Domenica 22 febbraio: Francia vs Italia (15:10 GMT)

Round 4


  • Venerdì 6 marzo: Irlanda vs Galles (20:10 GMT)

  • Sabato 7 marzo: Scozia vs Francia (14:10 GMT)

  • Sabato 7 marzo: Italia vs Inghilterra (22:40 GMT)

Round 5


  • Sabato 14 marzo: Irlanda vs Scozia (14:10 GMT)

  • Sabato 14 marzo: Galles vs Italia (16:40 GMT)

  • Sabato, 14 marzo: Francia vs Inghilterra (20:10 GMT)

Victor Velter // ShutterStock

