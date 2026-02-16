La Francia travolge il Galles nel Sei Nazioni e punta al Grande Slam di rugby La Francia ha sconfitto il Galles 54-12 nel secondo turno del Sei Nazioni.

HQ La Francia continua la difesa del Sei Nazioni 2026 con un'altra pesante sconfitta, una vittoria per 54-12 contro il Galles giocata a Cardiff nel secondo turno del torneo, dopo la vittoria per 36-14 contro l'Irlanda al primo turno del campionato di rugby. La Francia vuole non solo ripetere il titolo, ma anche conquistare un Grande Slam, il che significa vincere ogni partita contro i rivali nel torneo. È realizzabile, dato il loro status di grandi favoriti. La Francia ci è riuscita per l'ultima volta nel 2022, ma il tecnico francese Fabien Galthié crede che ci siano cose che possono migliorare nelle prossime partite contro Italia, Scozia e Inghilterra. Prossime fasi del Sei Nazioni: Terzo Round

Sabato 21 febbraio: Inghilterra vs Irlanda (14:10 GMT)



Sabato 21 febbraio: Galles vs Scozia (16:40 GMT)



Domenica 22 febbraio: Francia vs Italia (15:10 GMT)

Round 4

Venerdì 6 marzo: Irlanda vs Galles (20:10 GMT)



Sabato 7 marzo: Scozia vs Francia (14:10 GMT)



Sabato 7 marzo: Italia vs Inghilterra (22:40 GMT)

Round 5

Sabato 14 marzo: Irlanda vs Scozia (14:10 GMT)



Sabato 14 marzo: Galles vs Italia (16:40 GMT)



Sabato, 14 marzo: Francia vs Inghilterra (20:10 GMT)

