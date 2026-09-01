La Francia vieta l'importazione di trofei da animali in pericolo
L'Europa è invitata a seguire l'esempio della Francia su questa decisione, che si dice goda di un forte sostegno pubblico.
Le persone con molti soldi viaggiano ancora in Africa per cacciare animali in via di estinzione per trofei, con l'obiettivo di portare a casa teste, pelli o oggetti simili. Ora, Humane World for Animals Europe riporta che la Francia ha deciso di porre fine a tutto questo.
La decisione avrebbe un forte sostegno pubblico, pari al 91 percento, e tra il 2015 e il 2024 la Francia ha importato 827 trofei di caccia da mammiferi inseriti nella CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche in Pericolo di Estinzione) come leopardi, elefanti africani e ippopotami. Dopo gli Stati Uniti, l'Europa è il maggior importatore di tali trofei.
La Francia aveva già un divieto simile sui leoni, introdotto dopo il destino di Cecil il leone nel 2015, quando fu ferito e non poté essere soppresso fino a molto tempo dopo. Ora, Humane World for Animals Europe sta sollecitando l'UE a introdurre una direttiva simile per tutti gli stati membri.