La Francia vieta l'importazione di trofei da animali in pericolo

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Le persone con molti soldi viaggiano ancora in Africa per cacciare animali in via di estinzione per trofei, con l'obiettivo di portare a casa teste, pelli o oggetti simili. Ora, Humane World for Animals Europe riporta che la Francia ha deciso di porre fine a tutto questo.

La decisione avrebbe un forte sostegno pubblico, pari al 91 percento, e tra il 2015 e il 2024 la Francia ha importato 827 trofei di caccia da mammiferi inseriti nella CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche in Pericolo di Estinzione) come leopardi, elefanti africani e ippopotami. Dopo gli Stati Uniti, l'Europa è il maggior importatore di tali trofei.

La Francia aveva già un divieto simile sui leoni, introdotto dopo il destino di Cecil il leone nel 2015, quando fu ferito e non poté essere soppresso fino a molto tempo dopo. Ora, Humane World for Animals Europe sta sollecitando l'UE a introdurre una direttiva simile per tutti gli stati membri.