La Freccia Vallone 2025: un'altra classica attraverso le Ardenne belghe con Pogacar ed Evenepoel come favoriti

Tadej Pogacar e Remco Evenepoel guidano la prossima classica: La Flèche Wallonne (la freccia vallone), la corsa ciclistica su strada in Vallonia, in Belgio, una delle tre classiche ciclistiche delle Ardenne belghe, e una delle gare ciclistiche più prestigiose dopo le cinque "Monumenti" come la Parigi-Roubaix.

Pogacar, attualmente il miglior ciclista del mondo secondo l'UCI (Union Cycliste Internationale), è il favorito, dopo aver già vinto due classiche, la Strade Biancje e il Tour de Flandes. Ha già vinto nel 2023. Il ciclista britannico Stephen Williams ha vinto l'anno scorso. Ma anche Remco Evenepoel, che ha vinto la scorsa settimana la sua prima gara, Brabantse Pijl, dopo essersi ripreso da un grave incidente, è considerato uno dei favoriti per la gara. Il belga, due volte oro olimpico a Parigi, è anche campione del mondo di ciclismo.

Un altro contendente è il danese Mattias Skjelmose, vincitore dell'Amstel Gold Race, mentre il campione in carica Williams non è considerato il favorito quest'anno con un livello molto irregolare quest'anno. La gara di 205 km prenderà il via alle 11:35 CEST di mercoledì 23 aprile.