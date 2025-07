La frontwoman dei Paramore Hayley Williams pubblica a sorpresa 17 nuove canzoni

HQ

Paramore Al giorno d'oggi pubblica solo raramente nuova musica, poiché la band rock/pop in genere rilascia un nuovo album ogni pochi anni. L'ultimo del gruppo è arrivato nel 2023, il che significa che in qualche modo ci deve nuova musica da parte loro. Anche se non è chiaro se questo sia all'orizzonte, Hayley Williams, per esempio, la cantante e frontwoman della band, ha rilasciato un sacco di nuova musica per alcuni fan.

Andando su hayleywilliams.net, i fan possono ora ascoltare 17 nuove canzoni del cantante. Il problema è che non è possibile accedervi facilmente, poiché è necessario superare un sistema di pseudo-password in cui il codice viene fornito solo a coloro che hanno acquistato l'ultima tonalità di tintura per capelli dall'aziendaGood Dye Young di Williams.

Secondo Pitchfork, alcune delle nuove canzoni includono tracce considerate come Kill Me, Negative Self Talk, Discovery Channel e altro ancora. La grande domanda ora è se queste tracce saranno rese disponibili al grande pubblico, dato che 17 canzoni costituiscono un album piuttosto grande, che senza dubbio placherà i fan della band e del talentuoso cantante.

