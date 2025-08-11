La fuga di notizie su Black Ops 7 mostra che COD abbraccia ancora skin stravaganti

HQ

C'era una volta, quello che oggi sembra quasi cento anni fa, Call of Duty era radicato nel realismo. Ma questo era allora, e questo è ora. La macchina commerciale ha continuato a girare e i marchi desiderosi di collaborare con la serie si sono naturalmente allineati. Questo cambiamento non è stato per tutti i gusti e negli ultimi anni il franchise è stato criticato per le sue skin sempre più bizzarre e sciocche, una tendenza che sembra destinata a continuare con l'imminente Black Ops 7.

Secondo l'insider di Call of Duty @charlieINTEL su X, la Vault Edition di Black Ops 7 è trapelata prima del suo lancio ufficiale. La fuga di notizie rivela diverse skin che sembrano molto lontane da ciò che appartiene a un gioco di guerra realistico. Anche se non sono così assurde come le skin Beavis and Butt-Head o American Dad di Black Ops 6, è chiaro che la strategia di contenuti stravaganti e stravaganti è qui per restare.

In netto contrasto, il nuovo concorrente Battlefield 6 ha confermato che si concentrerà interamente su un tono realistico e concreto, senza fronzoli. Questo approccio sembra funzionare, con oltre 500.000 giocatori simultanei nella sua open beta, e alcune voci del settore suggeriscono che questo potrebbe essere l'anno in cui Battlefield supererà Call of Duty in popolarità. Activision, tuttavia, insiste sul fatto che COD è "troppo grande per fallire".

Cosa ne pensi del realismo e della stupidità in giochi come questi?