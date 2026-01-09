La fuga di notizie sul prezzo della Steam Machine suggerisce una scommessa di 1.000 dollari da parte di Valve

HQ

Le aspettative sono alte per Valve e il loro nuovo hardware in arrivo, non ultimo la Steam Machine - la piccola scatola delle meraviglie piena di grandi promesse. Ma quanto costerà realmente? Dopotutto, il prezzo è cruciale per le vendite e, dato l'aumento dei costi di NAND e RAM, questo è stato un argomento acceso negli ultimi mesi.

Ora potremmo avere la risposta. Secondo informazioni sui prezzi trapelate da un rivenditore, la Steam Machine costerà circa 950 dollari per il modello base con 512GB di memoria, oppure circa 1.070 dollari per il modello da 2TB leggermente più potente.

Questi sono, ovviamente, solo prezzi stimati basati sulla conversione valuta e, considerando eventuali ricarichi dal rivenditore, il prezzo effettivo potrebbe essere più basso. Valve non ha commentato le informazioni stesse e si ritiene che la spiegazione del ritardo sia dovuta alla crisi menzionata nel settore, con costi in aumento per componenti specifici.

Valve ha anche precedentemente confermato di non intendere sovvenzionare il prezzo. In ogni caso, è chiaro che la macchina costerà leggermente più della Playstation 5 o della Xbox Series X, ma sarà comunque (si spera) una scelta interessante per chi desidera un PC da gaming ordinato e semplice nel soggiorno o in ufficio.

Prenderai una Steam Machine? E supponendo che le informazioni sul prezzo sopra siano corrette, pensi che sia ragionevole?