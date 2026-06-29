La funzione più popolare in Grok è quella che pensi

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Grok è un programma di IA molto popolare, e la sua funzione più utilizzata, le "attività NSFW", rappresentano ben oltre la metà del traffico di Grok, come riportato da Engadget.

Questo "ben oltre la metà" include l'uso di Grok per generare vero p*rn, oltre a "chat di gioco di ruolo per adulti" e "enormi volumi di richieste erotiche". Inoltre, un'analisi interna ha rilevato che una "proporzione significativa delle richieste" al suo modello di codifica riguardava "immagini p*rn o n*de".

Non siamo sorpresi. Le acque sono bagnate e l'estate è calda.