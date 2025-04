La funzione Steam nascosta mostra quanti soldi hai speso sulla piattaforma

HQ

Se non vuoi provare un'improvvisa sensazione di terrore per quanti soldi hai speso in videogiochi, forse ora è il momento di distogliere lo sguardo. Altrimenti, viaggia con noi per vedere quanti soldi hai speso per i giochi Steam nel corso della vita del tuo account.

Come notato da PC Gamer, un thread di Reddit in cui un utente stava notando quanti soldi aveva speso tramite il negozio di punti ha visto un commento che guidava gli utenti verso un modo più semplice per vedere quanti soldi avevano speso.

Per accedervi dal tuo account, vai su Aiuto, quindi su Assistenza di Steam, quindi su Il mio account, quindi su Dati relativi al tuo account di Steam, prima di fare clic sul link Fondi esterni utilizzati. Ciò richiederà quindi un altro accesso, ma dopo sarai in grado di vedere quanti soldi hai speso nel corso degli anni.

Roba spaventosa, per alcuni, ma è interessante sapere che Valve ha tenuto traccia dei nostri dati di spesa individuali e ce li permette anche di vederli.