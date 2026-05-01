La G512 X di Logitech è una tastiera modulare con un'enfasi sulla personalizzazione

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Logitech ha annunciato un nuovissimo modello di tastiera, la G512 X TMR Analogica/Meccanica Tastiera da Gaming. Si prevede che sarà un gadget leggermente diverso dalle opzioni precedenti del produttore di periferiche, poiché ha una filosofia di design fondamentale pensata per incoraggiare la personalizzazione e la personalizzazione.

Passando da un design statico a una base "modulare, orientata alle prestazioni" pensata per essere "calibrata, modificata e masterizzata", il G512 X è pensato per supportare la comunità di modding PC. Lo fa utilizzando la tecnologia Tunnel Magneto Resistance (TMR), pensata per permettere alla tastiera di andare oltre i semplici ingressi on/off offrendo opzioni a seconda della profondità della pressione del tasto. In sostanza, se vuoi giocare a simulatori di volo o anche a sparatutto tattici dove la precisione è fondamentale, questa tastiera potrebbe essere quella giusta per te.

Oltre a questo, ci viene detto che il G512 X è disponibile sia in opzioni di configurazione 75 che 98 e che dispone di 39 piani ibridi di interruttori TMR, interruttori meccanici a 3 e 5 pin, 9 interruttori analogici Gateron KS-20, un polling rate 8K, una barra luminosa RGB e un'opzione di controllo completamente assegnabile e personalizzabile tramite il software G Hub.

La G512 X è già disponibile e viene venduta a £169,99 della configurazione 75 e £199,99 per la configurazione 98.