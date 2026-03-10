La Game Boy Camera prende nuova vita grazie a una soluzione intelligente di Raspberry Pi

HQ

Ci sono pochi accessori nella storia dei videogiochi così affascinantemente bizzarri come la Game Boy Camera. La piccola fotocamera della fine degli anni '90 scattava foto sfocate in bianco e nero a 128×112 pixel, ma riuscì comunque a diventare un fenomeno di culto tra i geek retrò. Ora, questo dispositivo un po' particolare sta prendendo nuova vita.

Uno sviluppatore ha ideato una soluzione che permette di trasferire immagini direttamente dalla fotocamera del Game Boy a uno smartphone moderno, salvandole e rendendo questi piccoli "capolavori" un po' più facili da condividere.

Il trucco si basa su un adattatore che utilizza un Raspberry Pi Pico e fa funzionare il dispositivo come interfaccia USB-Ethernet. Il risultato? Le tue immagini pixelate degli anni '90 possono essere inviate direttamente al telefono tramite USB-C e salvate come file PNG, pronte per essere condivise, modificate o archiviate digitalmente.

In breve, è un'alternativa brillante per chi non ha la possibilità di stampare le proprie immagini tramite la altrettanto strana stampante Game Boy. C'è però un piccolo problema. La soluzione non è ancora venduta come kit pronto a condizioni. Se vuoi provarlo, dovrai procurarti un Raspberry Pi Pico, un cavo link per Game Boy e un convertitore di tensione, e poi costruire tu stesso l'adattatore.

Hai una Game Boy Camera, e ti piacerebbe provare questa cosa?