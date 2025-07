La Gamescom 2025 sarà la più grande Gamescom della storia

HQ

Manca esattamente un mese all'inizio della Gamescom per un altro anno nella sua sede di Koelnmesse a Colonia. La fiera tedesca non è solo l'evento leader per i videogiochi in Europa, ma è già diventata il più grande evento del settore a livello mondiale. Il tema di quest'anno è "Games - Perfect Entertainment" e riassume perfettamente il potere unificante dei fan in questa forma di intrattenimento.

Secondo gli organizzatori in un comunicato stampa, l'età media dei giocatori in Germania è di circa 40 anni, quindi c'è un rapporto ideale di tre generazioni che giocano tutte nello stesso momento, e la Gamescom vuole ospitarle tutte all'evento di quest'anno dal 20 al 24 agosto (e all'ONL la sera del 19, dove Activision presenterà Call of Duty: Black Ops 7 al mondo). E ci dovrà essere posto per tutti quelli che ci saranno.

Fino a 11% in più di studi e aziende rispetto allo scorso anno, con una nuova sala per l'area di intrattenimento. Mentre PlayStation ha confermato che non parteciperà, altri come 2K, ASUS, Bandai Namco, Bethesda, Bilibili, Blizzard Entertainment, Capcom, CD PROJEKT RED, CI Games, Disney+, Electronic Arts, Focus Entertainment, GIANTS Software, Headup, Hoyoverse, Konami, Krafton, LEGO, Level Infinite, Marvelous Europe, Meta Quest, Netflix, Nintendo, Paramount, Pearl Abyss, Roblox, Samsung, SEGA, Super Crowd, team17, Tencent Games, The Pokémon Company, Ubisoft, Wargaming e Xbox.

Studios e partecipanti provenienti da oltre 60 paesi in tutto il mondo saranno presenti per provare giochi, guardare demo, partecipare a panel, incontrare fan e divertirsi insieme. È stato inoltre affermato che gli eSport e le competizioni in loco saranno ampliati e l'area di intrattenimento nel padiglione 8 e l'area indie nel padiglione 10.2 saranno ampliate.

Tim Endres, direttore della Gamescom, ha dichiarato: "I numeri parlano da soli. La Gamescom 2025 sarà più grande, più emozionante e ancora una volta il cuore pulsante della comunità di gioco globale. Insieme all'industria e a partner forti, siamo pronti ad affascinare i fan e a stabilire nuovi standard".

"I preparativi per la Gamescom 2025 sono in pieno svolgimento e, anche se mancano ancora alcune settimane, una cosa è certa: alla fine di agosto, il mondo dei giochi si riunirà ancora una volta in Germania per la Gamescom più spettacolare e diversificata fino ad oggi", afferma Felix Falk, Managing Director di game - Associazione tedesca dell'industria dei giochi.